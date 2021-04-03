Число пострадавших в железнодорожной катастрофе на Тайване возросло до 186

Количество пострадавших в результате произошедшей на Тайване железнодорожной катастрофы возросло до 186, 51 человек погиб. Такие уточненные данные опубликовало в субботу центральное информационное агентство Тайваня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 146 пострадавших в результате трагедии. В числе погибших - один гражданин Франции и двое американцев, еще четыре тела, согласно заявлению властей, пока не опознаны. Среди пострадавших пассажиров есть граждане Австралии, Китая и подданные Японии, свыше 40 человек еще находятся в больнице.

Глава тайваньской администрации Цай Инвэнь в субботу прибыла в уезд Хуалянь, чтобы навестить пострадавших в больнице. Власти обсуждают размер компенсации семьям погибших, она может составить порядка 5,3 млн тайваньских долларов ($185 тыс.).