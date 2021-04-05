Новый президент Вьетнама принял присягу на верность родине и народу

Избранный в понедельник президентом Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук принес присягу на верность родине, правящей Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и народу страны. Церемония вступления в должность главы государства прошла сразу же после оглашения результатов проведенного депутатами Национального собрания (однопалатного парламента) голосования по выборам президента республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Перед священным государственным флагом, Национальным собранием, соотечественниками и избирателями всей страны я, президент Социалистической Республики Вьетнам, клянусь быть всецело верным родине, народу, Конституции Социалистической Республики Вьетнам и приложить все усилия для успешного выполнения задач, порученных партией, государством и народом", - заявил он.

Нгуен Суан Фук, с 2016 года занимавший пост премьер-министра СРВ, стал 11-м президентом в истории современного Вьетнама и первым главой государства, возглавлявшим до избрания правительство страны.