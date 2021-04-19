Премьер Японии заявил, что установил доверительные отношения с Байденом

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга считает, что его визит в США помог построить доверительные отношения с президентом Джо Байденом. Об этом глава японского правительства заявил в понедельник журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается результатов моего визита в США, то они все изложены в совместном заявлении. От себя хотел бы добавить, что с президентом Байденом мы смогли построить доверительные отношения", - сказал он.

Суга стал первым иностранным лидером, который провел очную встречу с Байденом после его вступления на пост президента США.