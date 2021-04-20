Си Цзиньпин: Китай будет открыт и объединит усилия с другими странами против пандемии

Китайские власти намерены проводить открытую политику по отношению к другим странам и объединить усилия против коронавируса с заинтересованными государствами. Об этом заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай намерен объединить усилия с другими странами в борьбе с пандемией нового коронавируса, - сообщил он на церемонии открытия Азиатского экономического форума в Боао (АЭФБ), обращаясь к участникам с видеопосланием. - Китай продолжит усиливать открытость по отношению к другим странам мира. <...> Мы также выступаем за укрепление принципов многостороннего сотрудничества, за усиление статуса ВТО".

По словам китайского лидера, Пекин считает непродуктивной одностороннюю политику отдельных стран, поскольку новые глобальные вызовы требуют объединенных усилий. "Нам необходимо укрепить сотрудничество по таким направлениям, как цифровая экономика и биотехнологии, углублять партнерские отношения, использовать благоприятные возможности", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Кроме того, Си Цзиньпин заявил, что Китай намерен наращивать сотрудничество с другими странами в области разработки и производства вакцин от коронавируса нового типа.

"Мы находимся в одной лодке. <...> Необходимо усилить сотрудничество в области разработки, производства и поставок вакцин от коронавируса", - подчеркнул он.

По словам китайского лидера, в условиях сложной международной ситуации мировому сообществу следует объединить усилия, чтобы эффективно ответить на новые вызовы. "Мы должны уделять основное внимание интересам народа, защищать жизни людей, повышать уровень развития здравоохранения", - добавил Си Цзиньпин.

"Пандемия продолжается, однако мы одержим победу", - подытожил он.