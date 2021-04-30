Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек

В Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии скончались более 400 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По его данным, по состоянию на минувший четверг, число жертв инфекции достигло 401 тыс. Бразилия стала второй страной с количеством летальных исходов от COVID-19 после США, где скончались более 574 тыс. человек.

Бразилия прилагает усилия к налаживанию системы вакцинации населения от коронавируса, однако к настоящему моменту, как сообщило агентство Associated Press, привито менее 6% взрослого населения страны.