В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций
По меньшей мере 2 051 человек получил травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые с 28 апреля проходят в Колумбии. Соответствующий отчет в понедельник представило министерство национальной обороны республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"С 28 апреля по 23 мая ранения получили 1 040 гражданских лиц и 1 011 полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.
Отмечается, что за этот период полицией были задержаны 954 человека. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 26 226 единиц холодного оружия, 988 единиц огнестрельного оружия, 452 единицы пневматического оружия.
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