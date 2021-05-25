В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций

Другие страны 25 мая 2021 01:38 (UTC+04:00)
В Колумбии более 2 тыс. человек пострадали за 26 дней манифестаций

По меньшей мере 2 051 человек получил травмы различной степени тяжести во время манифестаций, которые с 28 апреля проходят в Колумбии. Соответствующий отчет в понедельник представило министерство национальной обороны республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С 28 апреля по 23 мая ранения получили 1 040 гражданских лиц и 1 011 полицейских", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ведомства в Twitter.

Отмечается, что за этот период полицией были задержаны 954 человека. Кроме того, правоохранительные органы конфисковали 26 226 единиц холодного оружия, 988 единиц огнестрельного оружия, 452 единицы пневматического оружия.

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