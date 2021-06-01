В МИД КНР заявили, что отношения с Россией находятся на высоком уровне

Двусторонние отношения Китая и России развиваются быстрыми темпами. Об этом во вторник заявил глава МИД КНР Ван И в видеообращении к участникам международной конференции "Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Наши отношения развиваются быстрыми темпами и [находятся] на высоком уровне", - сказал он. По его словам, "взаимная поддержка всегда была надежной основой двусторонних отношений, стороны всегда поддерживали ключевые интересы и пути развития друг друга".

Двустороннее сотрудничество Китая и России в новую эпоху требует понимания новых реалий и принятия новых решений, отметил Ван И.

"Сотрудничество между Китаем и Россией в новую эпоху требует понимания новых реалий и поиска новых решений", - сказал он. "Необходимо углублять сотрудничество между аналитическими центрами двух стран и продвигать наши отношения на новый уровень", - указал он.