В Индии назвали причину массовой гибели слонов в заповедном лесу

Следственная группа, расследовавшая причину гибели 18 слонов (в том числе пять слонят), исключила влияние токсина или яда. Найденные мертвыми на вершине холма в районе города Нагаон штата Ассам животные погибли из-за «случайного поражения разрядом молнии» с пиковым значением силы тока не менее 39 000 Ампер, пишет Indian Express, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Вскрытие проводилось командой ветеринаров из шести человек во главе с заместителем Департамента охраны лесов К К Деори. « Исчерпывающий отчет, включающий результаты вскрытия и выводы заинтересованных ведомств доказали, что молния стала причиной гибели стада слонов», - написал в своем микроблоге министр лесного хозяйства штата Ассам Паримал Суклабайдья (Parimal Suklabaidya).

В ночь с 11 на 12 мая восемнадцать слонов погибли на холме Бамуни в заповедном лесу Кундоли. Следственная группа добавила, что метеорологические сводки и местная информация из близлежащих деревень указывали на появление молний и гроз, что и привело к инциденту. Общее количество вспышек молний тогда достигло 350. На месте гибели животных были также обнаружены обгоревшие деревья, расколотые посередине.