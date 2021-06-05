Учрежденный Бушем - старшим фонд получил грант на $5 млн от организации из Китая

Созданный с согласия бывшего главы Белого дома Джорджа Буша - старшего (1989-1993) фонд за американо-китайские отношения принял грант на $5 млн от организации из КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По мере нарастания напряженности между США и Китаем представители фонда Буша - старшего высказывались за более тесные связи, хотя и критиковали Пекин в ряде случаев", - отмечает издание. Пресс-секретарь фонда Лесли Рейган подтвердила информацию о гранте, но утверждала, что китайская организация не влияет на их политику. Рейган отвергла предположение о том, что их китайские партнеры служат политическим интересам Пекина.

Договоренность, направленная на развитие отношений между двумя странами, затрагивает период с 2019 по 2023 год.