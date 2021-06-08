В Индии впервые с начала апреля выявили менее 100 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Общее число инфицированных коронавирусом увеличилось в Индии за минувшие сутки на 86 498 и составило 28 996 473. Как сообщило во вторник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на официальном сайте, число летальных исходов, связанных с инфекцией, возросло за сутки на 2 123 и достигло 351 309, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суточное число заразившихся в стране стало самым низким со 2 апреля, когда Минздрав сообщил о 81 466 новых случаях инфицирования. Кроме того, менее 100 тыс. заразившихся зафиксировано впервые после 5 апреля, когда число новых случаев составило 103 558.

Минздрав отмечает, что количество излечившихся от инфекции в стране выросло за 24 часа на 182 282 и достигло 27 341 462. Число выздоровевших за сутки превышает число заболевших за 24 часа уже 26 дней подряд, указывает ведомство. По мнению Минздрава, последние статистические данные свидетельствуют о том, что Индия постепенно преодолевает второй скачок заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На лечении в стране находятся 1 303 702 пациента с коронавирусом, что на 97 907 меньше, чем сутками ранее.

Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу случаев заражения коронавирусом и третье место по количеству летальных исходов (после США и Бразилии). По данным Минздрава, за минувшие сутки от коронавируса были привиты 3 364 476 человек, общее число сделанных прививок в стране достигло 236 198 726.