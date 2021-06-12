Автобус рухнул в овраг на юге Мексики

Не менее 23 человек получили травмы в пятницу в ДТП с автобусом в штате Чьяпас на юге Мексики. Транспортное средство рухнуло в овраг в районе Эмильяно-Сапата, говорится в обнародованном заявлении регионального управления по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Для эвакуации пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, власти задействовали вертолет. Согласно предварительным данным, причиной ДТП стала неисправность автобуса.

Представители властей приступили к расследованию обстоятельств случившегося.