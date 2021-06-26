Гани заявил о начале новой фазы отношений между Афганистаном и США

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил в пятницу на встрече с главой американской администрации Джо Байденом, что отношения между двумя странами вступают в новую фазу. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как, в свою очередь, отмечает пресс-пул Белого дома, Гани сказал, что уважает решение Вашингтона о выводе воинского контингента из республики. "Мы настроены на единство, согласованность", - подчеркнул афганский президент.