В Нигерии бандиты напали на школу и похитили 140 учащихся

Другие страны 5 июля 2021 16:42 (UTC+04:00)
В Нигерии бандиты напали на школу и похитили 140 учащихся

Группа неизвестных вооруженных лиц похитила в понедельник из частной средней школы-интерната в штате Кадуна на севере Нигерии 140 учеников. Об этом сообщило агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников, - заявил один из преподавателей Эммануэль Пол. - Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам".

В свою очередь нигерийский новостной портал Daily Trust передал, что захват заложников сопровождался стрельбой со стороны бандитов. Полиция, которая преследует преступников, уже освободила 17 учащихся.

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