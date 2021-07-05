В Нигерии бандиты напали на школу и похитили 140 учащихся
Группа неизвестных вооруженных лиц похитила в понедельник из частной средней школы-интерната в штате Кадуна на севере Нигерии 140 учеников. Об этом сообщило агентство AFP, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников, - заявил один из преподавателей Эммануэль Пол. - Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам".
В свою очередь нигерийский новостной портал Daily Trust передал, что захват заложников сопровождался стрельбой со стороны бандитов. Полиция, которая преследует преступников, уже освободила 17 учащихся.
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