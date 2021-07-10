Правящая в Эфиопии партия победила на парламентских выборах
Правящая в Эфиопии партия "Процветание" во главе с премьер-министром Абием Ахмедом завоевала абсолютное большинство мест в нижней палате федерального парламента на состоявшихся в стране 21 июня всеобщих выборах. Об этом, как передает Тrend со ссылкой на ТАСС, сообщил заместитель глава Национального избирательного совета Эфиопии Вубшет Айеле.
Партия "Процветание" получила 410 мест из 436, за которые боролись представители более 40 партий и объединений. В результате 44-летний Абий Ахмед, который пришел в Эфиопии к власти в 2018 году, обеспечил себе еще один срок на посту главы правительства.
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