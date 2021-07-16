Малайзия постепенно будет отказываться от китайской вакцины Sinovac

Малайзия постепенно будет отказываться от использования вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac, предлагая в большинстве центров вакцинации препараты от Pfizer и BioNTech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Министр здравоохранения страны Адхам Баба на пресс-конференции указал, что "в ряде случаев отказ от китайской вакцины связан с недостаточными поставками". По его словам, правительство "заказало более 44 млн доз Pfizer - BioNTech и только 15 млн доз Sinovac".

К настоящему времени лишь около 12% жителей Малайзии полностью вакцинированы, примерно 26% получили первую дозу. Несмотря на действующие в стране жесткие социально-экономические ограничения, число инфицированных стремительно растет, еженедельно обновляя антирекорды по новым случаям. Эксперты Минздрава связывают данную ситуацию со штаммом "дельта".