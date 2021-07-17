Не менее восьми человек погибли при обрушении строящегося дома на востоке Китая
По меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения строящегося здания в провинции Фуцзянь на востоке Китая. Об этом сообщила в субботу газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, четыре человека скончались по пути в больницу, еще четверо умерли, уже будучи в медицинском учреждении.
Причина ЧП устанавливается.
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