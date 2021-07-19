В Эфиопии 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки

По меньшей мере 13 человек пропали без вести в результате опрокидывания лодки на озере Тана в штате Амхара в Эфиопии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС,сообщила местная полиция.

Согласно данным, на борту лодки находились 13 пассажиров. Кроме того, в ней перевозили крупный груз.

В настоящее время спасатели заняты поиском пропавших пассажиров. Полиция выясняет причины произошедшего.