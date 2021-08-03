В Марокко ужесточат коронавирусные ограничения

Правительство Марокко приняло ряд ограничительных мер, которые вступят в силу 3 августа, в связи со значительным увеличением числа случаев заражения коронавирусом и смертей из-за последствий COVID-19. Об этом сообщается в коммюнике кабинета министров, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно решению властей, увеличена продолжительность комендантского часа - со вторника он будет длиться с 21:00 до 5:00. С 23 июля по настоящее время он длился с 23:00 до 4:30.

Кафе, рестораны, бани, тренажерные залы и закрытые бассейны должны закрываться в 21:00, указано в документе. В собраниях и мероприятиях на открытом воздухе и в закрытых помещениях смогут принимать участие не более 25 человек. В случае превышения этого числа необходимо получить разрешение от местных властей.

Отели и другие туристические объекты должны работать на 75% от общей вместимости. Кроме того, правительство призвало поощрять работу в удаленном формате как в государственном, так и в частном секторе, когда это возможно.