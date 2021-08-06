Власти Эфиопии пригрозили ответными шагами на действия сил Тыграя в Амхаре и Афаре

Вступление вооруженных отрядов Тыграя на территорию соседних штатов Амхара и Афар и ведение ими там боевых действий вынуждает правительство Эфиопии принимать необходимые меры для противодействия силам Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ). Об этом заявило в пятницу Министерство иностранных дел Эфиопии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с новыми атаками в соседних регионах Афар и Амхара НФОТ демонстрирует свою воинственность и делает любые попытки к установлению мира недостижимыми, - говорится в опубликованном на официальном портале МИД документе. - Осознавая свое политическое, моральное и законное право защищать территориальную целостность и суверенитет государства, федеральное правительство Эфиопии вынуждено будет мобилизовать и развернуть весь оборонительный потенциал страны, если его инициативы по мирному урегулированию конфликта останутся безответными".

В заявлении МИД подчеркнуто, что международное сообщество должно оказать на руководство НФОТ необходимое давление, чтобы последнее присоединилось к режиму прекращения огня.