Очередной самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военнослужащими приземлился в Анкаре

БАКУ /Trend/ - Очередной самолет, эвакуировавший часть турецких военнослужащих из Афганистана, приземлился в 13:10 по местному времени 27 августа в аэропорту Эсенбога Анкары, сообщает в пятницу Trend.

Часть личного состава вооруженных сил Турции ранее вылетела из Кабула в Исламабад, откуда прибыла в Анкару на борту самолета турецких ВВС.

Отметим, что эвакуация турецких миротворцев из Афганистана продолжается.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)