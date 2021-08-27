Очередной самолет с эвакуированными из Афганистана турецкими военнослужащими приземлился в Анкаре
БАКУ /Trend/ - Очередной самолет, эвакуировавший часть турецких военнослужащих из Афганистана, приземлился в 13:10 по местному времени 27 августа в аэропорту Эсенбога Анкары, сообщает в пятницу Trend.
Часть личного состава вооруженных сил Турции ранее вылетела из Кабула в Исламабад, откуда прибыла в Анкару на борту самолета турецких ВВС.
Отметим, что эвакуация турецких миротворцев из Афганистана продолжается.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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