Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до трех

Число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань возросло до трех, не менее 60 человек пострадали. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о двух погибших и трех пострадавших.

По данным Sina, по меньшей мере трое пострадавших получили тяжелые травмы. Почти 7 тыс. человек были эвакуированы.