Число жертв землетрясения в Китае увеличилось до трех
Число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань возросло до трех, не менее 60 человек пострадали. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее агентство "Синьхуа" сообщало о двух погибших и трех пострадавших.
По данным Sina, по меньшей мере трое пострадавших получили тяжелые травмы. Почти 7 тыс. человек были эвакуированы.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Туркменистан и Узбекистан обсудили вопросы сотрудничества в использовании водных ресурсов реки Амударья
По случаю 103-й годовщины освобождения Баку от оккупации организовано шествие к мемориалу в честь турецких шехидов в Аджыдере (ФОТО/ВИДЕО)
Эрдоган поздравил азербайджанский народ со 103-й годовщиной освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации (ФОТО)
Военные учения Азербайджана, Турции и Пакистана являются месседжем Армении и ее покровителям (ВИДЕО)
Министерство нацобороны Турции распространило поздравление по случаю 103-й годовщины освобождения Баку от большевистско-дашнакской оккупации
Электроснабжение и доступ к интернету на освобожденных территориях Азербайджана будут обеспечиваться посредством единой кабельной линии