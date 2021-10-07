Генсек ООН заявил, что гуманитарная ситуация в Эфиопии ухудшилась

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что гуманитарная ситуация в Эфиопии с августа еще серьезнее ухудшилась, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В августе я предостерегал Совет Безопасности о том, что в Эфиопии на наших глазах разворачивалась гуманитарная катастрофа. С тех пор кризис усугубился", - сказал в среду Гутерриш, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, до 7 млн человек в штатах Тыграй, Амхара и Афар нуждаются сейчас в продовольственной помощи и иной чрезвычайной поддержке. "В их числе более 5 млн жителей Тыграя, где около 500 тыс. [человек] живут в условиях, близких к голоду. Гуманитарной помощи по-прежнему не хватает в этом районе", - отметил генсекретарь.

Гутерриш считает, что власти Эфиопии должны обеспечить беспрепятственную работу гуманитарных сотрудников и своевременно выдавать международному персоналу визы.

"ООН продолжит выполнять свой мандат и работать с правительством Эфиопии, с местными и международными партнерами, чтобы поддержать миллионы людей, нуждающихся в гуманитарной помощи, - сказал Гутерриш. - <...> Я призываю власти Эфиопии позволить нам работать беспрепятственно, содействовать и помочь нашей работе со [всей] срочностью, которую требует ситуация. Это означает оперативное обеспечение визами прибывающих сотрудников ООН и со стороны наших партнеров".