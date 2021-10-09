Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении уйти в отставку, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Он заявил на пресс-конференции, что принял это решение с целью сгладить правительственный кризис, вызванный коррупционным расследованием.

35-летний Курц предложил на пост главы правительства министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.