Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении уйти в отставку, сообщает Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Он заявил на пресс-конференции, что принял это решение с целью сгладить правительственный кризис, вызванный коррупционным расследованием.
35-летний Курц предложил на пост главы правительства министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.
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