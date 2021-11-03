Трудовые мигранты с начала года перевели в Мексику рекордные $37,3 млрд

Мексиканцы, работающие за рубежом, с января по сентябрь перевели на родину $37,33 млрд. Речь идет о рекордном показателе за все время ведения учета таких данных, сообщила во вторник газета La Jornada, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно подсчетам Банка Мексики, в годовом выражении рост объема денежных поступлений составил 24,6%. По некоторым оценкам, до 10 млн мексиканских семей в значительной степени зависят от средств, поступающих от родственников из-за границы. Ожидается, что по итогам текущего года трудовые мигранты переведут в Мексику более $51,5 млрд, что на 78,6% больше предполагаемого общего объема прямых иностранных инвестиций в национальную экономику.

Большинство трудовых мигрантов из латиноамериканской страны работают в США, где их насчитывается порядка 12 млн человек. Как правило, они заняты в строительном секторе, сфере услуг и сельском хозяйстве.