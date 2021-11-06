Совбез ООН принял заявление по Эфиопии

Совет Безопасности ООН принял заявление по ситуации в Эфиопии, призвав стороны конфликта - федеральные власти и различные группировки повстанцев, подошедшие к Аддис-Абебе на расстояние почти 300 км, - заключить перемирие, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Они призвали закончить враждебные действия и заключить устойчивое перемирие для создания условий для начала инклюзивного национального диалога в Эфиопии для разрешения кризиса, а также для формирования фундамента мира и стабильности по всей стране", - говорится в принятом документе.

Совбез ООН выразил обеспокоенность ситуацией в Эфиопии и особенно подчеркнул необходимость увеличить гуманитарную помощь населению. Члены СБ ООН также приветствовали позицию генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, поддерживающего регулярные контакты с властями страны, по реагированию на ситуацию в Эфиопии. Они также поддержали работу Африканского союза в этом направлении.

"Члены Совета Безопасности ООН вновь подтвердили приверженность суверенитету, политической независимости, территориальной целостности и единству Эфиопии", - говорится в документе.

Повстанцы Тыграя в Эфиопии начали 27 октября крупное наступление. В начале текущей недели в районе города Кемисе в 325 км к северу от столицы страны Аддис-Абебы повстанческие отряды Тыграя соединились с силами сепаратистов из "Армии освобождения Оромо", с которыми в августе подписали соглашение о совместных действиях против федерального правительства Эфиопии в целях его свержения. Сейчас повстанцы продвигаются по направлению к Аддис-Абебе.