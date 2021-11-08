В Нигере 24 ученика погибли при пожаре в школе

По меньшей мере 24 ученика погибли в понедельник при пожаре в школе на юге Нигера. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство DPA со ссылкой на губернатора региона Чайбу Абубакара.

По его словам, в городе Маради загорелись три крытые соломой школьные постройки, где проводились занятия. Погибли 24 ученика, еще 80 получили сильные ожоги.

Причины возгорания выясняются.