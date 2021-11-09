В Эфиопии задержали 16 сотрудников ООН

В столице Эфиопии Аддис-Абебе задержали 16 сотрудников Организации объединенных наций (ООН), сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем с властями Эфиопии над тем, чтобы добиться их немедленного освобождения", - заявил Дюжаррик журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Он добавил, что разъяснений о причинах задержания своих сотрудников ООН не получила.

По данным агентства, изначально задержанных было больше, но позднее шесть человек отпустили, и в данный момент под стражей находятся 16 человек.