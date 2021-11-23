В одном из районов Кабула произошел взрыв

Взрыв произошел во вторник в одном из районов Кабула. Об этом сообщил телеканал TOLOnews, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подробности не приводятся. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в службе безопасности информирует, что взрыв прогремел на местном рынке в центре Кабула.