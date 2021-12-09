Премьер-министр и правительство Буркина-Фасо отправлены в отставку

Президент Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе на фоне сложной ситуации с терроризмом в стране принял отставку премьер-министра страны Кристофа Дабире, что, согласно местным законам, автоматически привело к отставке всего правительства. Об этом в четверг сообщило агентство AFP со ссылкой на заявление генерального секретаря правительства Стефана Вацлава Сану, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дабире написал заявление об уходе с поста 8 декабря. "Президент <...>, принимая во внимание заявление премьер-министра <...>, постановил освободить [его] от обязанностей", - приводит агентство слова Сану во время чтения им указа главы государства в эфире национального телевидения. Генсек правительства отметил, что члены правительства, также уходящие в отставку, продолжат выполнять свои прямые обязанности до формирования нового его состава.