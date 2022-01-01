Два человека пострадали при взрыве в Кабуле
На дороге вблизи педагогического университета в пятом районе Кабула вечером в субботу произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на МВД талибов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Министерство внутренних дел правительства "Талибан" заявило, что в результате взрыва мины, заложенной у дороги, пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.
Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.
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