Два человека пострадали при взрыве в Кабуле

На дороге вблизи педагогического университета в пятом районе Кабула вечером в субботу произошел взрыв, есть пострадавшие, сообщило информационное агентство Aamaj News, со ссылкой на МВД талибов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Министерство внутренних дел правительства "Талибан" заявило, что в результате взрыва мины, заложенной у дороги, пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп не взяла на себя ответственность за произошедшее.