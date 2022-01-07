Лукашенко созвонился с Назарбаевым

Еще один телефонный разговор провел сегодня вечером Президент Беларуси Александр Лукашенко - с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом, как передает Trend, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В ходе разговора собеседники подробно обсудили положение дел в Казахстане.