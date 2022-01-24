Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

Другие страны 24 января 2022 23:54 (UTC+04:00)
Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

Военные в Буркина-Фасо в понедельник объявили, что установили контроль в стране, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Их заявление последовало после того, как они задержали президента страны Роша Марка Каборе.

Представитель военных заявил, что госпереворот был осуществлен "без физического насилия в отношении арестованных".

Военные также сообщили, что распустили Национальную ассамблею, приостановили действие Конституции, закрыли границы страны и ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 утра.

Агентство отмечает, что это уже третий военный переворот в странах Западной Африки за последние полтора года.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
ЕС выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
ЕС выразил обеспокоенность обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе
Пашинян назвал предложения РФ по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми
Пашинян назвал предложения РФ по делимитации границ с Азербайджаном приемлемыми
Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе
Президенты России и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Облигации ЗАО «AzFinance» включены в листинг Бакинской фондовой биржи Финансы 00:42
Балотелли впервые с 2018 года вызвали в сборную Италии по футболу Спорт 00:31
Назван объем поставок Узбекистаном бобовых для французской компании Узбекистан 00:23
Пентагон привел 8,5 тыс. военных в повышенную готовность на случай переброски в Европу США 00:11
Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране Другие страны 24 января 23:54
Таджикистан и Узбекистан договорились о совместной реализации проектов во всех секторах промышленности Таджикистан 24 января 23:41
Растет роль Азербайджана в решении глобальных проблем - Анализ Политика 24 января 23:31
Текущая ситуация в Украине находится под контролем - Зеленский Другие страны 24 января 23:21
Экспорт бытовой техники из Ирана достиг $212 млн. за 9 месяцев Иран 24 января 23:03
В Грузии изменили протокол лечения детей от коронавируса Грузия 24 января 22:59
В Турции из-за снегопада обрушилась крыша грузового терминала аэропорта Турция 24 января 22:30
Киев приветствует предложение Эрдогана устроить встречу президентов РФ и Украины - посол Другие страны 24 января 22:10
Поддержка USAID может способствовать росту прямых зарубежных инвестиций в Туркменистан Финансы 24 января 21:56
Премьер Украины заявил об отсутствии угроз функционирования национальной экономики Другие страны 24 января 21:49
Если не вернусь… - в Баку почтили память Алигусейна Мамедова (ФОТО) Социум 24 января 21:44
Армения искренне желает нормализовать отношения с Турцией - Никол Пашинян Армения 24 января 21:25
Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном - Пашинян Политика 24 января 21:22
Деятели культуры поделились воспоминаниями о Расми Джабраилове, сыгравшем в семи азербайджанских фильмах (ФОТО) Культура 24 января 21:08
На автодороге пос. Г. З Тагиева - Сумгайыт строится пешеходный переход (ФОТО/ВИДЕО) Экономика 24 января 20:50
Гюльнара Халилова подарила образцы национальной одежды музею Международного фонда тюркской культуры и наследия (ФОТО) Стиль 24 января 20:41
Услуги по ОМС в Азербайджане будут оказываться еще в семи медучреждениях (Список) Общество 24 января 20:33
Отменился вечерний рейс Баку-Стамбул - AZAL (Обновлено) Транспорт 24 января 20:31
В Кодекс об административных проступках Азербайджана вносится изменение в связи с нарушением правил парковки Общество 24 января 20:12
В Азербайджане утвержден "Порядок подготовки плана внутригородского движения" Экономика 24 января 19:51
В Азербайджане устанавливаются новые штрафы за нарушение правил техобслуживания газовых приборов Общество 24 января 19:35
Состоялась совместная поездка азербайджанской и иранской делегаций на освобожденные от оккупации территории Азербайджана Политика 24 января 19:26
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 24 января 18:44
В Азербайджане выявлены еще 757 случаев заражения коронавирусом, вылечились 302 человека Общество 24 января 18:41
В Азербайджане в 2021 г. в рамках уголовных дел возмещен материальный ущерб на более чем 206 млн манатов Общество 24 января 18:35
Возбуждены уголовные дела в отношении 297 армян, совершивших преступления против азербайджанцев - Кямран Алиев Общество 24 января 18:30
Открытие автобусного рейса Баку-Шуша имеет особое значение для города Шуша - спецпредставитель Президента Азербайджана Общество 24 января 18:17
Международная организация по миграции определила направления сотрудничества с Туркменистаном на 2022 г. Бизнес 24 января 18:01
Назван объем товарооборота Казахстана с Республикой Татарстан Бизнес 24 января 17:56
ГЭЦ Азербайджана обнародовал график экзаменов на март-апрель Общество 24 января 17:56
Президент Ильхам Алиев направил Фатме Саттаровой поздравительное письмо Политика 24 января 17:52
Фатма Саттарова награждена орденом "Истиглал" - Распоряжение Политика 24 января 17:43
Вице-премьер Сербии посетит Азербайджан Энергетика 24 января 17:42
В Азербайджане утверждена модель вступительного экзамена по информатике Общество 24 января 17:37
Еще одна российская авиакомпания начала выполнять прямые рейсы в Баку Транспорт 24 января 17:36
Коронавирус в Израиле: Более 531 тыс. зараженных, свыше 2100 госпитализированы Израиль 24 января 17:30
Гендиректор платежной системы E-PUL назвал рост годового оборота за 2021 г. Экономика 24 января 17:27
Неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете Европа 24 января 17:26
Что делать, если больной коронавирусом не выздоровел в течение семи дней? Общество 24 января 17:26
Хорватия направит в Азербайджан три делегации Экономика 24 января 17:19
В Азербайджане обнародован рост денежной базы по итогам 2021 г. Финансы 24 января 17:15
Toyota приостановит работу производственных линий на некоторых заводах в Японии Другие страны 24 января 17:11
Экс-главе ИВ Имишли предъявлено еще одно обвинение Общество 24 января 17:07
Названо число поступивших в Агентство Азербайджана по развитию МСБ обращений для создания бизнеса на освобожденных землях Бизнес 24 января 17:01
Агентство по развитию МСБ Азербайджана выдало в 2021 г. 32 стартап-сертификата - Орхан Мамедов Бизнес 24 января 16:50
Выросли темпы производства электроэнергии на Ахалской ГЭС Энергетика 24 января 16:46
Звезда театра, кино и телевидения, супруга главы МИД Беларуси восхищена Баку – цветы и овации (ФОТО) Культура 24 января 16:41
В Азербайджане обнародовано число субъектов МСБ, пострадавших в Отечественной войне (ФОТО) Бизнес 24 января 16:40
Высокий суд Лондона разрешил Ассанжу обжаловать решение по делу об экстрадиции в США Европа 24 января 16:37
Торжество азербайджанской музыки - Эйюб Гулиев рассказал о триумфе на сцене Мариинского театра (ФОТО) Интервью 24 января 16:29
Совокупные активы банков Азербайджана выросли по итогам 2021 г. Финансы 24 января 16:28
В бакинском суде завершено судебное следствие по делу 2 армян, обвиняемых в терроризме Общество 24 января 16:24
Названа причина сокращения срока карантина в Азербайджане для больных COVID-19 Общество 24 января 16:20
Агентство Азербайджана по развитию МСБ в 2021 г. подписало 12 меморандумов Бизнес 24 января 16:01
Фонд нацблагосостояния Казахстана предварительно утвердил новый порядок закупок Центральная Азия 24 января 15:54
Тегеран не согласен на промежуточное соглашение по атому на переговорах в Вене Ядерная программа 24 января 15:52
Туркменское стекольное предприятие обнародовало данные по производству Бизнес 24 января 15:49
Азербайджан стал крупнейшим экспортером ГСМ в Грузию в 2021 г. Грузия 24 января 15:47
Азербайджанский BTB Bank обнародовал чистую прибыль по итогам 2021 г. Финансы 24 января 15:39
Завтра в Азербайджане будет до 12 градусов тепла Общество 24 января 15:38
Внешэкономбанк Туркменистана объявил тендер на проведение аудита Тендеры 24 января 15:33
В Азербайджане проведено 2 505 мониторингов соблюдения требований карантина на торжественных мероприятиях - МВД Общество 24 января 15:33
Граждане, отправившиеся в Шушу, должны придерживаться рекомендаций по мерам безопасности - начальник полиции города Общество 24 января 15:29
SOCAR Turkey о спросе на продукцию STAR Refinery Энергетика 24 января 15:04
Глава ВОЗ заявил, что человечеству придется жить в условиях COVID-19 в обозримом будущем Европа 24 января 15:00
Трудовая миграция из Турции в Германию незначительно выросла в 2021 г. Турция 24 января 14:59
Генпрокуратура Азербайджана в 2021 г. направила протест в порядке апелляции на приговоры судов по 1 093 делам Общество 24 января 14:59
“Azərlotereya” представила новую виртуальную лотерею “Ekspres Keno” - ВИДЕО Общество 24 января 14:57
NEQSOL Holding провел программу “Стратегический HR бизнес-партнер" для HR профессионалов Экономика 24 января 14:55
В Иране заявили, что Южная Корея разморозила лишь незначительную часть активов Тегерана Экономика 24 января 14:53
В Азербайджан экстрадированы 32 человека, скрывавшихся за границей - генпрокурор Общество 24 января 14:45
Федерация гимнастики Азербайджана после двухлетнего перерыва приступает к проведению местных соревнований Общество 24 января 14:34
Министр обороны Азербайджана встретился с делегацией МИД Финляндии (ФОТО) Политика 24 января 14:29
У четырех грузинских министров выявлен коронавирус Грузия 24 января 14:06
В Шушу прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО/ВИДЕО) Общество 24 января 14:03
Стоимость азербайджанской нефти за прошлую неделю (ОБЗОР) Энергетика 24 января 13:55
В России за сутки госпитализировали 5 970 человек с коронавирусом Россия 24 января 13:54
В Азербайджане предложено ужесточить наказание за нарушение правил парковки Общество 24 января 13:54
"Легенда Каспия" в Баку – о любви на фоне противостояния Культура 24 января 13:42
Утверждено соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Саудовской Аравией Политика 24 января 13:38
Туркменское предприятие экспортировало в Турцию крупную партию мультифиламентной нити Бизнес 24 января 13:34
Отменен визовый режим между Азербайджаном и Катаром Экономика 24 января 13:32
Туркменский госконцерн закупит общезаводское оборудование Тендеры 24 января 13:28
Нацбанк Казахстана принял решение в сторону повышения базовой ставки Казахстан 24 января 13:23
Обнародован прогресс по проекту строительства чугунолитейного завода в Казахстане Казахстан 24 января 13:22
Последнее интервью в Баку Расми Джабраилова: "Уйти на пенсию означает мгновенную смерть". Роли в азербайджанских фильмах (ФОТО) Культура 24 января 13:18
В Азербайджане увеличат лимит на число гостей на свадьбах? - ПОДРОБНОСТИ Общество 24 января 13:10
В Азербайджане предложено установить крупные штрафы за организацию незаконных парковок Общество 24 января 13:01
Актеры из Беларуси шокировали бакинцев историей о любви страстной и страшной... (ВИДЕО, ФОТО) Культура 24 января 12:54
В Агдам прибыл первый рейсовый автобус из Баку (ФОТО) Общество 24 января 12:52
Названо число азербайджанских туристов, посетивших Украину в 2021 г. Финансы 24 января 12:49
Министр энергетики Болгарии посетит Азербайджан Энергетика 24 января 12:48
Цена газа в Европе растет на 7% Европа 24 января 12:45
В Азербайджане пройдет аукцион по размещению облигаций ОАО Unibank КБ Финансы 24 января 12:39
Начался конкурс "Любительское спутниковое моделирование" Cansat Общество 24 января 12:37
В Агдаме продемонстрируют поврежденные армянами исторические памятники (ФОТО) Политика 24 января 12:24
Все новости