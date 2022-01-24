Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране
Военные в Буркина-Фасо в понедельник объявили, что установили контроль в стране, сообщает агентство Associated Press, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Их заявление последовало после того, как они задержали президента страны Роша Марка Каборе.
Представитель военных заявил, что госпереворот был осуществлен "без физического насилия в отношении арестованных".
Военные также сообщили, что распустили Национальную ассамблею, приостановили действие Конституции, закрыли границы страны и ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 утра.
Агентство отмечает, что это уже третий военный переворот в странах Западной Африки за последние полтора года.
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