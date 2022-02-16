Шеф полиции Оттавы уходит в отставку из-за протестов дальнобойщиков

Шеф полиции Оттавы Питер Слоли уходит в отставку из-за продолжающихся в столице с 29 января протестов дальнобойщиков, которые требуют отменить все коронавирусные ограничения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CTV, ссылаясь на свои источники.

Слоли возглавил управление в августе 2019 года, его мандат истекает в конце 2024 года.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции, но не столь продолжительные, проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.