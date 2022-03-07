Заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни - глава Евросовета

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что заявку Украины на членство в ЕС обсудят в ближайшие дни.

Об этом Мишель сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Мишель подчеркнул, что солидарность, дружба и беспрецедентная помощь ЕС для Украины "являются непоколебимыми".

"Мы обсудим заявку Украины на членство в ближайшие дни", - добавил президент Евросовета.