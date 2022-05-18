Япония проведет очередной тендер на продажу нефти из госрезервов

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии приняло решение провести 10 июня очередной тендер на продажу нефти из государственных резервов с целью снижения цен на нее. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, на аукцион будет выставлено порядка 750 тыс. килолитров (около 4,72 млн баррелей). До этого в Японии с февраля по апрель состоялись три аукциона, где были проданы 100 тыс. килолитров (620 тыс. баррелей), 260 тыс. килолитров (1,6 млн баррелей) и 300 тыс. килолитров (1,8 млн баррелей).

В Японии единицей измерения объема нефти служит килолитр (примерно 6,289 барреля).

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ноябре прошлого года объявил о решении в сотрудничестве с США и другими государствами продать часть национальных стратегических запасов в целях снижения цен на нефть. Конкретные объемы названы не были, однако, по данным японской деловой газеты Nikkei, на рынок предполагается выбросить в общей сложности 4,2 млн баррелей нефти.