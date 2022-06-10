Ураган "Агата" повредил свыше 28 тыс. домов в штате на юге Мексики

Ураган "Агата", обрушившийся на штат Оахака на юге Мексики в конце мая, повредил более 28 тыс. жилых домов. Такие данные обнародовал в пятницу на пресс-конференции губернатор региона Алехандро Мурат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы начали проводить сбор данных, будет начато восстановление более 28 тыс. поврежденных жилых домов и 191 школы", - заявил он. Материальный ущерб понесли в общей сложности более 100 тыс. человек. Для ликвидации последствий удара стихии в 69 муниципалитетах как в прибрежной, так и в горной частях штата был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Власти привлекли к оказанию помощи населению порядка 4 тыс. военнослужащих.