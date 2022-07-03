В Коста-Рике число эвакуированных из-за шторма "Бонни" превысило 3,5 тыс.

Более 3,5 тыс. человек были эвакуированы в Коста-Рике из потенциально опасных районов в связи с тропическим штормом "Бонни". Об этом сообщила в субботу в Twitter комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"3 536 человек находятся в 54 убежищах, где они в последние часы получили все необходимое <...>", - говорится в сообщении. Шторм, двигавшийся над Карибским морем, прошел над территорией Коста-Рики в ночь на субботу, в ряде районов количество выпавших осадков достигало 220 мм. Сведений о погибших или пострадавших среди населения не поступало, размер материального ущерба предстоит определить.