Умер бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос

Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщила в воскресенье руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С глубокой скорбью мы узнаем о смерти бывшего президента Фиделя В. Рамоса, - написала она на своей странице в Facebook. - Он оставляет после себя яркое наследие и надежное место в истории благодаря своему участию в великих переменах в нашей стране как в качестве военного, так и в роли главы исполнительной власти". "Мы глубоко соболезнуем его семье, друзьям, одноклассникам и единомышленникам", - добавила Крус-Анхелес.

Рамос был 12-м президентом Филиппин с 1992 по 1998 год. Его администрация получила известность благодаря своей программе "Филиппины-2000", целью которой являлось промышленное развитие страны к 2000 году. Этой инициативе часто приписывают оживление экономики республики.

С 1972 по 1986 он был начальником полиции Филиппин при бывшем президенте Фердинанде Маркосе - старшем. Позже он занимал должность заместителя главы штаба вооруженных сил страны. В 1986 году он и тогдашний министр обороны Хуан Энриле побудили недовольных солдат присоединиться к революции, которая свергла Маркоса и привела к президентству Корасон Акино.