Президент Колумбии призвал всех повстанцев отказаться от вооруженной борьбы

Президент Колумбии Густаво Петро, вступивший в должность 7 августа, призвал членов повстанческих вооруженных группировок отказаться от насилия и присоединиться к работе по укреплению экономики страны, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

В своей речи он попросил членов группировок оставить «оружие в тени прошлого». Он предложил им юридические гарантии в обмен на мир. Густаво призвал боевиков работать «на благо процветающей легальной экономики, которая покончит с отсталостью регионов».

«Чтобы в Колумбии был возможен мир, нам нужно вести диалог, понимать друг друга, искать общие пути, осуществлять изменения», — заключил новый глава государства.

Ранее Густаво Петро официально вступил в должность президента Колумбии. Во время инаугурации на нового президента была надета парадная лента цветов национального флага — один из символов президентской власти. На пиджак ему прикололи значок в форме голубя, который символизирует «полный мир».

Накануне прошлый президент Колумбии Иван Дуке запретил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро присутствовать на инаугурации нового лидера Петро. «Я не признаю Николаса Мадуро легитимным президентом Венесуэлы. Пока я остаюсь главой государства в Колумбии, он не въедет в страну как венесуэльский президент <...> Когда я покину пост, следующий президент и будет решать, какими будут отношения с Венесуэлой», — заявил Дуке.