Правительство Японии в полном составе подало в отставку перед перестановками

Правительство Японии в среду в полном составе подало в отставку перед перестановками в кабинете министров, которые проводит премьер Фумио Кисида на фоне снижения уровня поддержки со стороны населения, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

На экстренном заседании кабмина все его члены подали соответствующие заявления, которые премьер принял, сообщила его канцелярия. Теперь в ближайшие часы должен быть объявлен новый состав кабинета министров.

Уход правительства в отставку в полном составе - процедура, необходимая для осуществления перестановок. Подавшие в отставку министры будут формально исполнять свои обязанности до момента формирования нового кабинета. Свои посты в нем, как ожидается, сохранят, в частности, глава МИД Ёсимаса Хаяси и генеральный секретарь кабмина Хирокадзу Мацуно. В то же время важными изменениями станут ожидаемый перевод министра обороны Нобуо Киси (младший брат убитого в результате покушения экс-премьера Синдзо Абэ) на должность советника премьера по вопросам безопасности и назначение на пост главы Минобороны Ясукадзу Хамады, который уже возглавлял это ведомство в 2008-2009 годах Хамада не слишком известен широкой публике, но считается одним из лучших в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) специалистов по вопросам обороны.

Кисида также осуществил изменения в руководстве ЛДП. Одним из главных таких изменений стал перевод министра экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуды на влиятельный пост главы политического совета партии, который, как считают некоторые наблюдатели, по своей значимости равен трем министерским портфелям. Портфель министра экономики перейдет к Ясутоси Нисимуре. Нынешняя глава политического совета ЛДП Санаэ Такаити, которая являлась одним из ближайших соратников убитого Абэ, переведена на должность министра экономической безопасности. Сохранение в кабмине политика, считающегося одним из самых жестких критиков Китая, по мнению ряда наблюдателей, должно компенсировать прокитайскую репутацию правительства, связанную, в частности, с Хаяси, известным своими связями в Пекине.

В последние три недели уровень поддержки населения у кабмина во главе с Кисидой упал примерно на 10 процентных пунктов. Повлекшие за собой снижение рейтинга проблемы связаны в первую очередь с внутренними вопросами, включая инфляцию и сообщения о связях политиков с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения". В связи с этим каких-либо изменений во внешней политике страны после перестановок не ожидается.