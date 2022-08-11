В ООН заявили, что страны вправе иметь собственную визовую политику

ООН отмечает право стран на собственную визовую политику, выступает против дискриминации, но не комментирует конкретного решения Эстонии о закрытии въезда в страну для граждан РФ, имеющих выданную республикой шенгенскую визу. Об этом заявил в четверг на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У стран есть право проводить собственную визовую политику", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, не видит ли он дискриминации в подобных действиях, Дюжаррик ответил что ООН "выступает против дискриминации". "Но повторю снова, что комментировать этот вопрос я не буду", - отметил он.