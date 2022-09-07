Число жертв тайфуна "Хиннамнор" в Южной Корее выросло до 10

Десять человек погибли в Республике Корея в результате тайфуна "Хиннамнор", еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Центральный штаб по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности.

Число жертв в стране возросло после того, как семь человек, найденных на затопленной парковке в городе Пхохан с остановкой сердца, были объявлены умершими. Во вторник утром по местному времени местные жители спустились на подземную парковку, чтобы переставить автомобили. Спасатели обнаружили там всего девять человек, двое из которых выжили. Экстренные службы продолжают поиски и работу по расчистке затопленной парковки, но вряд ли будут найдены новые выжившие, пишет агентство. Еще три человека по всей стране получили травмы из-за тайфуна.

Как отмечает Yonhap, Пхохан, вероятно, сильнее всего пострадал от стихии: были затоплены дороги и здания, зафиксированы оползни. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль в среду заявил, что намерен объявить Пхохан особой зоной бедствия, что позволит правительству выделить деньги на восстановление города и компенсации жертвам. Южнокорейский лидер также заявил, что собирается посетить Пхохан.