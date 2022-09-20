Премьер Японии в Нью-Йорке планирует встречи с первыми лицами Британии, Турции, Ирана

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время визита в Нью-Йорк, где он выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН, планирует провести ряд двусторонних встреч, в том числе с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Планируются двусторонние встречи с новым премьером Великобритании Лиз Трасс, а также с [первыми лицами] Турции, Филиппин, Ирана, Пакистана", - сказал он во вторник журналистам, отметив, что планирует обсудить с мировыми лидерами вопросы международной повестки. По словам Кисиды, насчет встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, которую ранее анонсировал Сеул, ничего пока не решено.

Премьер отметил, что из-за тайфуна "Нанмадол" его запланированный на 19 сентября вылет перенесли, однако после оценки последствий стихии было решено отправиться в США 20 сентября. Кисида повторил критику в адрес России в связи с ситуацией вокруг Украины и отметил, что в ходе выступления он намерен "выразить позицию Японии, в том числе по вопросу усиления функций ООН".