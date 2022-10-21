Совбез ООН проведет 21 октября незапланированное заседание по ситуации в Гаити

Совет Безопасности ООН наметил на пятницу, 21 октября, внеочередное заседание по ситуации в Гаити, следует из обновленного расписания органа всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Встреча Совбеза ООН запланирована на 18:00 (GMT+4). По данным источников ТАСС, в ходе заседания состоится голосование по резолюциям, вводящим санкции и санкционирующим отправку миссии по помощи в сфере безопасности.

Изначально заседание по данному вопросу было запланировано на среду, однако орган решил провести вместо него заседание по Сомали, о чем объявил председатель Совета, постоянный представитель Габона Мишель Бианг.