На Филиппинах шторм "Налджи" затронул 1,81 млн человек

Более 1,81 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи" на филиппинском острове Лусон. Согласно опубликованному в понедельник отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, жертвами удара стихии стали 98 человек, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ведомства, 912,1 тыс. перемещенных лиц находятся в 27,1 тыс. эвакуационных центров. Более 105,7 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 69 человек получили различные травмы, 63 числятся пропавшими без вести.

Шторм повредил 3,49 тыс. домов и уничтожил 689. Ущерб, нанесенный 37 инфраструктурным объектам, оценивается в 757,8 млн песо (13,04 млн долларов). В результате удара стихии повреждены 364 дороги и 82 моста. В 263 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, но в 94 оно уже восстановлено, в 42 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в семи - с водоснабжением.

Приостановлены занятия в 670 учебных заведениях и работа на 229 предприятиях. В 158 городах и муниципалитетах действует режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 32,3 млн песо (555,8 тыс. долларов). Ущерб сельскому хозяйству оценивается в 435,4 млн песо (7,49 млн долларов).

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей были заранее эвакуированы из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу в субботу. В воскресенье утром он покинул территорию острова Лусон. Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.