На газопроводе на востоке Мексики произошел взрыв

Более 10 человек получили во вторник ожоги при взрыве во время ликвидации утечки этана на газопроводе в штате Веракрус на востоке Мексики. Об этом сообщило в Twitter региональное управление по чрезвычайным ситуациям, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Авария произошла в муниципалитете Агуа-Дульсе недалеко от штата Табаско. "В ходе контролируемого сжигания на месте утечки был зарегистрирован взрыв, - говорится в записи. - Известно об 11 пострадавших участниках работ, один из них получил ожоги второй степени, остальные - первой". После мощного взрыва на газопроводе вспыхнул пожар, потушить его пока не удалось.