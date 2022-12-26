Toyota сообщила о рекордных объемах производства в ноябре

Объемы производства автомобильной компании Toyota в ноябре выросли на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года до более 833 тыс. автомобилей. Как следует из опубликованной в понедельник статистики, это рекордный показатель, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Продажи компании во всем мире также выросли на 2,9% примерно до 796,5 тыс. автомобилей, несмотря на спад продаж в самой Японии на 5,5%.

В компании отмечают положительные результаты благодаря восстановлению устойчивого спроса, в первую очередь в Северной Америке. Положительный эффект также оказало улучшение ситуации с дефицитом запчастей, связанного с пандемией, говорится в сообщении компании.

Вместе с тем, как отмечается, дальнейшие прогнозы делать сложно "из-за нехватки полупроводников и ковида". "Мы продолжим внимательно следить за ситуацией с поставками запчастей и будем минимизировать внезапные сокращения производства, чтобы доставить нашим клиентам как можно больше авто в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.