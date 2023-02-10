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Южная Корея возобновит выдачу краткосрочных виз путешественникам из Китая

Другие страны Материалы 10 февраля 2023 07:42 (UTC +04:00)
Южная Корея возобновит выдачу краткосрочных виз путешественникам из Китая

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Правительство Республики Корея решило возобновить с субботы выдачу краткосрочных виз путешественникам из Китая на фоне улучшения эпидемической ситуации в этой стране. Об этом в пятницу сообщило агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Высокопоставленный сотрудник центрального штаба по противодействию чрезвычайным происшествиям и мерам безопасности Республики Корея Ким Сон Хо заявил, что доля лиц с положительными результатами тестирования на коронавирус среди прибывающих из Китая в последнее время опустилась до уровня менее 1%. По его словам, волна инфекции в Китае достигла своего пика и начала убывать.

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