Французские войска завершили операцию в Буркина-Фасо

Командование вооруженными силами Буркина-Фасо объявило о полном завершении на территории страны операции французских войск Sabre. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал le Faso, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соответствующая церемония, которая сопровождалась спуском флага, прошла на базе ВВС в Камбуансе, где размещалось подразделение спецназа Франции численностью до 400 человек, отмечает он. Завершение операции Sabre произошло после денонсации в минувшем январе властями Буркина-Фасо соглашения с Францией в области обороны. Одновременно правительство африканской страны потребовало полного вывода французских войск в течение 30 дней. С уходом подразделения спецназа операции Sabre в Буркина-Фасо не останется ни одного французского военнослужащего.

После отбытия французского контингента с базы в Камбуансе тыловым подразделением Франции будет вывезено принадлежащее ему оборудование. Генеральными штабами обеих стран согласован график данных работ.