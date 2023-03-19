Число погибших при землетрясении в Эквадоре увеличилось до 12

По меньшей мере 12 человек погибли в субботу в результате землетрясения магнитудой 6,9 на юге Эквадора. Об этом сообщила пресс-служба президента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данный момент сообщается о 12 погибших (11 в провинции Эль-Оро и один в провинции Асуай), - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter. - Есть раненые, им своевременно оказывается помощь в больницах".

Эпицентр стихии находился в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, где проживают 32 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 85 км.